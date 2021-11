Invitation aux médias - Lancement : Trop souvent un abus, toujours un échec

Portrait du recours à l'autorisation judiciaire de soins et/ou d'hébergement (AJSH) en santé mentale par les établissements de santé montréalais

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal invite les médias au lancement de son plus récent rapport de recherche sur le recours à l'AJSH, une pratique par laquelle les établissements de santé peuvent, par un recours aux tribunaux, contraindre une personne à consommer de la médication ou à s'établir dans une ressource d'hébergement contre son gré et malgré son refus. Notre analyse de plus de 500 dossiers de la cour Supérieure et nos entretiens avec des personnes qui se retrouvent au cœur de la procédure nous a permis d'identifier des pratiques trop souvent abusives liées à un processus particulièrement contraignant et privatif de liberté, qui témoigne toujours de l'échec de la relation thérapeutique ouverte et égalitaire qui devrait exister entre un.e soignant.e et son ou sa patient.e.

Action Autonomie se consacre depuis 1991 à la défense des droits individuels et collectifs des personnes dans tous les aspects de leur vie où un diagnostic en santé mentale pourrait leur porter préjudice.

Le lancement aura lieu :

Le jeudi 18 novembre 2021 à 14h

Au Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, salle 100, Montréal

Possibilité d'assister au lancement à distance via Zoom

https://us06web.zoom.us/j/83652172552

