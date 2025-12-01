Invitation aux médias - Lancement du livre Frère Jérôme, le geste libre

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La Fondation Frère Jérôme invite les représentants des médias au lancement du livre Frère Jérôme, le geste libre, en présence de son auteur, Gilles Lapointe.

Cet ouvrage retrace le parcours d'un peintre québécois audacieux ayant consacré sa vie à Dieu et à l'art. Alors qu'il est Frère de la Congrégation de Sainte-Croix, il entreprend des études à l'École des Beaux-arts de Montréal, où il est profondément influencé par son mentor, Paul-Émile Borduas, et le mouvement du Refus global. Par la suite, il enseigne pendant près de 60 ans au Collège Notre-Dame, où il transmet sa passion à de nombreux élèves, dont Jean-Paul Riopelle et Armand Vaillancourt.

L'auteur Gilles Lapointe est professeur associé au Département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Auteur prolifique et spécialiste de l'art québécois -- notamment de la modernité artistique des années 1940 à 1970, de l'automatisme et du mouvement du Refus global --, il s'intéresse particulièrement aux œuvres et écrits de figures comme Paul-Émile Borduas, Edmund Alleyn, ainsi qu'aux relations entre arts visuels et littérature.

Avec Frère Jérôme, le geste libre (2025), il signe un nouveau livre d'envergure, qui retrace le parcours artistique et spirituel de Frère Jérôme et met en lumière sa contribution marquante à l'histoire de l'art au Québec.

Date et heure : le jeudi 4 décembre 2025 à 18 h Lieu : Salle Marie-Léonie-Paradis (entrée par le nouveau Pavillon Marcel-Lalonde)

Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

3800, chemin Queen-Mary, Montréal

Breuvages et pâtisseries seront offerts

