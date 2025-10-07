Invitation aux médias - Lancement du Livre blanc Vieillir au Québec : Perspectives de la recherche

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) convie les représentants des médias au dévoilement officiel du Livre blanc Vieillir au Québec : Perspectives de la recherche, issu du Sommet tenu le 18 décembre 2024.

Inspiré du plan d'action gouvernemental « La fierté de vieillir », ce Livre blanc est le fruit d'une vaste mobilisation de plus de 200 chercheuses, chercheurs, personnes aînées, décideuses et décideurs. Il présente une feuille de route scientifique et sociétale pour identifier la recherche d'aujourd'hui et de demain afin de transformer les défis du vieillissement en leviers d'innovation, de justice et de prospérité collective.

Détails du lancement

Date : 8 octobre 2025

8 octobre 2025 Heure : 15 h

15 h Lieu : Le Monastère des Augustines, 77, rue des Remparts, Québec

Porte-parole

Dre Sylvie Belleville, Ph. D., est professeure titulaire au Département de psychologie de l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives du vieillissement et plasticité cérébrale. Elle dirige le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement depuis 2023 et s'est fait connaître pour ses travaux sur le vieillissement cognitif, la maladie d'Alzheimer, le diagnostic précoce, la prévention du déclin cognitif et les interventions cognitives.

Dr Simon Duchesne, Ph. D., est ingénieur biomédical, professeur titulaire en radiologie et médecine nucléaire à l'Université Laval, et chercheur au Centre de recherche de l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Il codirige le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement depuis 2024 et ses travaux portent sur le vieillissement normal et pathologique, l'intelligence artificielle appliquée aux données, et les biomarqueurs issus de l'imagerie médicale.

Dre Valérie Bourgeois-Guérin, Ph. D., est professeure agrégée au Département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, psychologue clinicienne et chercheure régulière au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). Elle codirige le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement depuis 2023 et ses travaux portent sur le deuil, la fin de vie, l'exclusion sociale et l'itinérance chez les personnes âgées, combinant expertise clinique et recherche qualitative.

Réjeanne Audet est mère de deux enfants, retraitée de l'enseignement et survivante du cancer. Elle a complété en 2003 une maîtrise en pratiques psycho-sociales. Engagée à soutenir le développement des autres, elle cofonde le Club Toastmasters YWCA Québec en 2009 et rejoint les Retraités Flyés en 2010, dont elle est présidente depuis deux ans. Secrétaire de la Table de concertation des aînés depuis 2020, elle a reçu la Médaille du gouverneur général en 2022 pour son bénévolat. Mme Audet est une ainée engagée, pertinente avec des opinions articulées et affirmées.

Points saillants du Livre blanc

D'ici 2030, plus d' une personne québécoise sur quatre aura 65 ans ou plus : un virage démographique sans précédent.

: un virage démographique sans précédent. 12 priorités de recherche identifiées : les crises et changements climatiques, la sécurité, la justice et le droit, la prévention, le soutien aux personnes proches aidantes, l'organisation des soins de santé et services sociaux, les pratiques de soins et services sociaux innovants, l'inclusion d'une diversité de personnes âgées, les représentations du vieillissement, l'âgisme et la stigmatisation, la participation citoyenne, la participation sociale et le bien-être, le milieu de vie pour favoriser le bien-être et l'autonomie et l'aménagement urbain et interurbain.

: les crises et changements climatiques, la sécurité, la justice et le droit, la prévention, le soutien aux personnes proches aidantes, l'organisation des soins de santé et services sociaux, les pratiques de soins et services sociaux innovants, l'inclusion d'une diversité de personnes âgées, les représentations du vieillissement, l'âgisme et la stigmatisation, la participation citoyenne, la participation sociale et le bien-être, le milieu de vie pour favoriser le bien-être et l'autonomie et l'aménagement urbain et interurbain. Une feuille de route pour arrimer la science aux besoins de la société et éclairer les politiques publiques.

et éclairer les politiques publiques. Un appel à considérer le vieillissement non comme un fardeau, mais comme une richesse collective et une source d'innovation sociale.

SOURCE Réseau Québécois de Recherche sur le Vieillissement

Pour confirmer votre présence ou obtenir une entrevue : Frédérique Laurier, 514 295-5099