Invitation aux médias - Lancement des données de l'enquête nationale de main-d'oeuvre du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC) invite les représentants-es des médias au dévoilement des données de son enquête nationale sur la main-d'œuvre du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire en présence de Madame Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec.

Madame Sylvie Marceau, de l'Institut de la Statistique du Québec, présentera aussi les faits saillants de L'économie sociale au Québec - Portrait statistique 2016.

Le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire est composé de 319 893 employés et compte 16 590 organisations et regroupements.

DATE : Mercredi 12 juin 2019



HEURE : 9h15



LIEU : Espace Fullum, 1431, rue Fullum (salle La Chapelle-2e étage), Montréal / H2K 0B5 (métro Papineau)

