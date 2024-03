INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement d'un livre qui démontre que les juges nommés par Justin Trudeau ont tendance à rendre des jugements conformes à sa pensée

MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche sur le Québec (IRQ) convie les médias au lancement de son nouvel ouvrage intitulé La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire, qui conclut que les juges nommés par le gouvernement de Justin Trudeau à la Cour d'appel du Québec et à la Cour suprême du Canada sont beaucoup plus enclins à rédiger des jugements conformes à la pensée politique trudeauiste qu'à rédiger des jugements qui n'y sont pas conformes. L'étude a été menée par le chercheur Guillaume Rousseau, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'IRQ, et son collègue Sébastien Bouthillier, chargé de cours à HEC Montréal.

Date : Le vendredi 22 mars 2024

Heure : 17 h

Lieu : 6900, rue Saint-Hubert, Montréal

Le chercheur et directeur scientifique de l'IRQ Guillaume Rousseau sera sur place pour répondre aux questions des médias.

