Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région des Laurentides pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

LACHUTE, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage demain à Lachute en matinée, puis à Mont-Tremblant en après-midi pour rencontrer les élus et les partenaires du milieu du loisir et du sport de la région des Laurentides.

Elle profitera de l'occasion pour prendre part, avec la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, ainsi que la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, à l'inauguration du nouveau sentier aménagé du lac Amigo et pour annoncer le deuxième appel de projets du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Elles y invitent d'ailleurs les représentants et représentantes des médias.

DATE : Le vendredi 4 octobre 2019



HEURE : 13 heures



LIEU : Parc régional Val-David - Val-Morin, secteur Far Hills

5966, chemin du Lac-La Salle

Val-Morin (Québec) J0T 2R0

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705