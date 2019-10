Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région de la Capitale-Nationale pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage demain à Québec en matinée, puis à Stoneham en après-midi pour rencontrer les élus et les partenaires du milieu du loisir et du sport de la région de la Capitale-Nationale.

Elle profitera de l'occasion pour prendre part à la première pelletée de terre du projet de construction d'un centre aquatique à Donnacona. Elle y invite d'ailleurs les représentantes et représentants des médias.

DATE : Le jeudi 31 octobre 2019



HEURE : 14 h 30



LIEU : Aréna de Donnacona

300, rue de l'Église

Donnacona (Qc) G3M 1Z5

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705