Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région de l'Outaouais pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

GATINEAU, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage aujourd'hui à Gatineau pour rencontrer les élus et partenaires du milieu du loisir et du sport de la région de l'Outaouais. En marge de ces rencontres, elle tiendra un point de presse auquel elle invite les représentants et représentantes des médias.

DATE : Jeudi 22 août 2019



HEURE : 12 h



LIEU : Centre sportif de Gatineau

850, boulevard de la Gappe

Gatineau, Québec

J8T 7T7

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705