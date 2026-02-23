INVITATION AUX MÉDIAS : L'imposant tunnelier du Projet ligne bleue se dévoile
23 févr, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une séance de prise d'images (photo op) pour le dévoilement officiel de la roue de coupe du tunnelier du Projet ligne bleue.
Pour l'occasion, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le député de Honoré-Mercier, M. Eric St-Pierre, ainsi que le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et président du conseil d'administration de la STM, M. Aref Salem, prendront part à l'activité.
Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour une courte mêlée de presse à la suite de la séance de prise d'images.
DATE : Lundi 23 février 2026
PROGRAMME :
10 h 30 -- Accueil des médias
10 h 45 -- Breffage sur déroulement de la visite de chantier
11 h -- Déplacement vers le tunnelier
11h15 - Photo officielle
12 h -- Fin de la visite
LIEU : Montréal
Le lieu précis sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.
CODE VESTIMENTAIRE POUR LA VISITE DE CHANTIER :
- Bottes de sécurité haute sont nécessaires
- Aucun vêtement ample
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en répondant à ce courriel. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.
