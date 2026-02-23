INVITATION AUX MÉDIAS : L'imposant tunnelier du Projet ligne bleue se dévoile

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une séance de prise d'images (photo op) pour le dévoilement officiel de la roue de coupe du tunnelier du Projet ligne bleue.

Pour l'occasion, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le député de Honoré-Mercier, M. Eric St-Pierre, ainsi que le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et président du conseil d'administration de la STM, M. Aref Salem, prendront part à l'activité.

Au besoin, les dignitaires seront disponibles pour une courte mêlée de presse à la suite de la séance de prise d'images.

DATE : Lundi 23 février 2026

PROGRAMME :

10 h 30 -- Accueil des médias

10 h 45 -- Breffage sur déroulement de la visite de chantier

11 h -- Déplacement vers le tunnelier

11h15 - Photo officielle

12 h -- Fin de la visite

LIEU : Montréal

Le lieu précis sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

CODE VESTIMENTAIRE POUR LA VISITE DE CHANTIER :

Bottes de sécurité haute sont nécessaires

Aucun vêtement ample

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en répondant à ce courriel. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

