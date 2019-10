Invitation aux médias - L'importance des langues autochtones

OTTAWA, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Les langues autochtones sont les langues d'origine de notre pays. Elles sont essentielles à l'identité, à la vision du monde, à la culture et à l'identité nationale des peuples autochtones. Cependant, aucune langue autochtone n'est en sécurité au Canada. Un rapport de l'UNESCO indique que les trois quarts des langues autochtones du pays sont « définitivement », « sévèrement » ou « gravement » menacés. Mais il y a de l'espoir.

Pour souligner l'Année internationale des langues autochtones de l'ONU, nous vous invitons à une discussion animée portant sur l'état des langues autochtones au Canada et sur les raisons pour lesquelles il est dans l'intérêt du Canada de collaborer avec les peuples autochtones en vue de soutenir et de revitaliser ces langues. La crainte de perdre ces langues autochtones et la profonde conviction qu'elles doivent être renforcées sont quelques-unes des raisons pour lesquelles cet événement est la toute première conférence à avoir lieu à guichets fermés au théâtre Alex Trebek.

Qui : Perry Bellegarde, Chef national, Assemblée des Premières Nations





Wade Davis, anthropologue et auteur de renommée mondiale, professeur au département d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique et vice-président honoraire de la Société géographique royale du Canada





Modératrice : Charlene Bearhead, militante autochtone en éducation et directrice du programme de réconciliation de la Société géographique royale du Canada



Date : Jeudi 17 octobre 2019, 18 h 45



Lieu : Théâtre Alex Trebek, 50, Sussex Drive, Ottawa (Ontario)

*Les places de stationnement sont limitées. Nous vous encourageons à faire du covoiturage.

Liens pour les médias sociaux :

Compte Twitter de la SGRC @RCGS.SGRC

Compte Twitter de l'Assemblée des Premières Nations : @AFN_Updates

L'événement sera diffusé en direct à 19 h (HE), au facebook.com/cangeo

SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Coordonnées pour les médias : Deborah Chapman, directrice des communications, Société géographique royale du Canada, Tél. cell. : 613 299-8995, Courriel : chapman@rcgs.org