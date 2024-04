INVITATION AUX MEDIAS - L'Assemblée nationale du Québec célèbre les victoires d'équipes sportives du Rouge et Or de l'Université Laval

QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires souligneront les victoires de l'équipe féminine de rugby et de l'équipe masculine de basketball du Rouge et Or de l'Université Laval. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie.

L'automne dernier, fortes de leur fiche parfaite en saison régulière, les joueuses de rugby ont remporté leur deuxième titre national consécutif, un troisième en quatre ans. Quelques mois plus tard, en mars, les joueurs de basketball ont prouvé qu'il est possible de revenir de l'arrière en obtenant le titre de meilleure équipe au pays pour la première fois, une première aussi pour une université francophone. Les deux formations peuvent être fières de ces victoires signées à domicile devant des foules record.

DATE : Mardi 16 avril 2024

HEURE : 15 h 30

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

