Invitation aux médias - L'arrondissement de Ville-Marie donne le feu vert à un projet visant à accroître les services aux femmes en situation de vulnérabilité piloté par l'organisme Chez Doris

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le mercredi 16 octobre 2019, l'arrondissement de Ville-Marie et le Refuge pour femmes Chez Doris annonceront conjointement le début d'un projet qui s'inscrit parfaitement dans le Plan d'action en itinérance de la Ville de Montréal et qui permettra, à terme, d'offrir plus de services aux femmes en situation de vulnérabilité. Rappelons que les femmes représentent quelque 25 % des personnes vivant en situation d'itinérance à Montréal et que les services dédiés à cette clientèle sont loin d'avoir la même importance. L'annonce de mercredi représente donc un pas dans la bonne direction.

Quand : Le mercredi 16 octobre 2019 à 10 h

Où : Le Refuge pour femmes Chez Doris - 1430, rue Chomedey, Montréal

Occasion d'entrevues pour les médias le mercredi 16 octobre sur rendez-vous :

Entrevue avec Marina Boulos-Winton , directrice générale de Chez Doris

, directrice générale de Entrevue avec Cathy Wong , conseillère de la ville dans le district de Peter-McGill et Présidente du conseil de la Ville de Montréal

À propos de Chez Doris

Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière de lutte contre l'itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 15 h. Les services comprennent : déjeuner et dîner, accès aux douches, aux produits d'hygiène et à un vestiaire, sacs de nourriture d'urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, services de garde et programme de gestion financière, programme d'aide aux Inuits, programme de logement pour les femmes autochtones, services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations d'impôt, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. Le programme d'accueil de Chez Doris reçoit jusqu'à 100 femmes par jour, ce qui représente environ 26 000 visites par année, et fournit plus de 37 000 repas annuellement. www.chezdoris.org

