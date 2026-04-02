MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'édition 2026 de Première ligne en santé (PLS), le plus important congrès dédié aux soins primaires au Canada, les 9 et 10 avril au Palais des congrès de Montréal.

L'événement réunira 1 750 professionnels de la santé, de décideurs et d'experts autour de solutions concrètes pour transformer l'accès aux soins au Québec et au Canada.

Parmi les personnalités de marque attendues :

L'honorable François-Philippe Champagne, le ministre fédéral des Finances et du Revenu national

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec

Au programme : plus de 40 conférences et ateliers portant notamment sur l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, la santé de la femme, les services sociaux, les soins à domicile, la prévention, le préhospitalier d'urgence, la santé intégrative et l'accès aux médicaments.

Pour consulter la programmation complète

Les journalistes souhaitant assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence en transmettant une demande d'accréditation (nom, courriel, téléphone et média).

Pour toute demande d'entrevue individuelle avec les conférenciers, veuillez en faire la demande à l'avance. Celles-ci seront coordonnées selon la disponibilité des dignitaires et des intervenants.

SOURCE Première ligne en santé

Renseignements et inscription : Claudia Landry, Directrice principale, Décision, cabinet-conseil, [email protected], 438-830-7733