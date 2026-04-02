INVITATION AUX MÉDIAS - Invitation aux médias : De la vision à l'action -- Congrès Première ligne en santé 2026 English
Nouvelles fournies parPremière ligne en santé
02 avr, 2026, 10:30 ET
MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'édition 2026 de Première ligne en santé (PLS), le plus important congrès dédié aux soins primaires au Canada, les 9 et 10 avril au Palais des congrès de Montréal.
L'événement réunira 1 750 professionnels de la santé, de décideurs et d'experts autour de solutions concrètes pour transformer l'accès aux soins au Québec et au Canada.
Parmi les personnalités de marque attendues :
- L'honorable François-Philippe Champagne, le ministre fédéral des Finances et du Revenu national
- Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
- Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique
- Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec
Au programme : plus de 40 conférences et ateliers portant notamment sur l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, la santé de la femme, les services sociaux, les soins à domicile, la prévention, le préhospitalier d'urgence, la santé intégrative et l'accès aux médicaments.
Pour consulter la programmation complète
Les journalistes souhaitant assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence en transmettant une demande d'accréditation (nom, courriel, téléphone et média).
Pour toute demande d'entrevue individuelle avec les conférenciers, veuillez en faire la demande à l'avance. Celles-ci seront coordonnées selon la disponibilité des dignitaires et des intervenants.
SOURCE Première ligne en santé
Renseignements et inscription : Claudia Landry, Directrice principale, Décision, cabinet-conseil, [email protected], 438-830-7733
Partager cet article