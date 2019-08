Invitation aux médias - Inauguration du CHSLD Sylvie-Lespérance

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'inauguration du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Sylvie-Lespérance. L'activité se déroulera en présence de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais.

DATE : Le mardi 3 septembre 2019



HEURE : 10 h 00



LIEU : Hall d'entrée

Centre d'hébergement Sylvie-Lespérance

200, rue Marie-Curie

Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756