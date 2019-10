Invitation aux médias - Inauguration de l'exposition Broue. L'homme des tavernes

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier à une conférence de presse soulignant l'ouverture de l'exposition.

BROUE. L'HOMME DES TAVERNES

Le mardi 29 octobre 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

C'est en présence des comédiens et des créateurs de la légendaire pièce de théâtre Broue que sera dévoilée cette nouvelle exposition du Musée de la civilisation. Présentée par Molson Export, cette exposition inédite s'articule autour du phénomène des tavernes des années 1970, dont la légendaire pièce de théâtre constitue un témoin notoire. Appuyé par l'exceptionnelle série de photographies documentaires intitulée La taverne et réalisée en 1974 par le photographe Alain Chagnon, le visiteur plonge dans le cœur d'un sujet de société : l'homme, sa taverne, sa place dans un Québec en plein changement. C'est ce sujet, dense, qui s'expose en deux dimensions : le théâtre et la réalité.

L'exposition est présentée jusqu'au 3 janvier 2021.

