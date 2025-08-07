GASPÉ, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - La Nation Micmac de Gespeg est fière d'inaugurer le projet Um'tgi Wapg - Terre de l'aube, une nouvelle offre touristique immersive sur le territoire. Réalisé en collaboration avec Parcs Canada, ce projet unique propose une expérience immersive en hébergement traditionnel, qui met en valeur le développement du tourisme autochtone et contribue à la création d'emplois au sein de membres de la communauté.

L'inauguration officielle aura lieu le vendredi 8 août à 10h, en présence de Mme Céline Cassivi, cheffe de la Nation Micmac de Gespeg, de M. Hugues Michaud, directeur exécutif Québec- Nunavut de Parcs Canada, ainsi que d'autres partenaires clés.

Détails de l'événement :

Quoi : Inauguration officielle et la visite de Um'tgi Wapg - Terre de l'aube - Land of the dawn, un site d'hébergement offrant une expérience autochtone unique pour faire découvrir la culture Mi'gmaq.

Quand : Le vendredi 8 août 2025 à 10h (conférence de presse de 45 minutes suivie d'activités culturelles)

Où : Secteur Nord, près de Cap-Bon-Ami au parc national Forillon (en face du Camping Cap-Bon-Ami). Um'tgi Wapg est situé à environ 45 minutes de Gaspé.

Qui :

Céline Cassivi, cheffe de la Nation Micmac de Gespeg,

Hugues Michaud , directeur exécutif Québec- Nunavut , Parcs Canada

*À noter qu'il n'y a pas de réseau cellulaire dans le secteur de Cap-Bon-Ami, y compris sur le site Um'tgi Wapg.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon, notamment pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel autochtone.

