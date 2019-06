Invitation aux médias - Importante expansion de Unity Technologies à Montréal

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une importante expansion de l'entreprise Unity Technologies à Montréal, touchant de nombreux secteurs d'avenir, incluant l'intelligence artificielle. Ce sera également l'occasion d'annoncer le financement CanExport - Investissement des communautés de Montréal International pour 2019.

La conférence se déroulera en présence de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Philipe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont, Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l’Innovation et Paul Buron, premier vice-président à la gestion des mandats et des programmes gouvernementaux, Investissement Québec.

Quoi : Conférence de presse : dévoilement du projet d'expansion de Unity Technologies et financement CanExport - Investissement des communautés de Montréal International pour 2019 Quand : Lundi 10 juin, 10 h Où : Unity Technologies 1751, rue Richardson #3500 Montréal (Québec) H3K 1G6 (entrée par la rue de la Sucrerie)

SOURCE Montréal International

Renseignements: Véronique Blais, TACT Intelligence-conseil, vblais@tactconseil.ca, 514 241-2686

