Invitation aux médias - Impact de la loi 2 sur les soins spécialisés en pédiatrie - Point de presse des médecins du CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL, le 15 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse qui sera tenu en présence de plusieurs médecins et d'équipes soignantes du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) portant sur les impacts de la Loi 2 sur les soins pédiatriques spécialisés offerts par les équipes de pointe du CHU Sainte-Justine.

Le Dr Michel Lallier, chirurgien transplanteur et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dre Hélène Decaluwe, pédiatre immunologue et clinicienne chercheure et Dre Marie-Joëlle Doré Bergeron, pédiatre feront partie des médecins qui prendront la parole et répondront aux questions des médias.

Détails logistiques

Date : Dimanche le 16 novembre 2025

Prises de parole et période de questions : 12h30

Lieu : Devant le CHU-Sainte-Justine - 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec.

Nous invitons les représentants des médias à confirmer leur présence en écrivant à cette adresse : [email protected]

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ».

