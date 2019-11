Invitation aux médias - Guy Cormier à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à l'allocution de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, intitulée « Faire face et grandir ensemble, la manière Desjardins ».

Dans un contexte marqué par une volatilité économique accrue et à la suite de l'élection d'un nouveau gouvernement fédéral, M. Cormier traitera des sujets suivants : la situation économique actuelle, l'importance d'aborder le dossier de l'identité numérique et la protection des données personnelles.

Date : Vendredi 1er novembre 2019

Heure : De 11 h 30 à 13 h 30

11 h 30 - 12 h : accueil des médias

12 h - 12 h 45 : repas

12 h 45 - 13 h 30 : allocution

Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal

Afin d'obtenir une place garantie à table, les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement devront obligatoirement s'inscrire auprès de Julie Serero par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

