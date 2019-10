Invitation aux médias - Grande première du Gala des Prix TI en Santé et Services Sociaux 2019

MASCOUCHE, QC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants médias sont conviés à la grande première du Gala des Prix TI en Santé et Services Sociaux, dans le cadre du Colloque Informatique Santé, organisé par l'organisme Le Point, en étroite collaboration avec son partenaire principal l'entreprise québécoise en santé numérique PetalMD, ainsi que Logibec et le Ministère de la Santé et des Services sociaux, au cours duquel seront dévoilés les sept (7) projets les plus novateurs en technologies de l'information du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, ainsi que de ses partenaires issus de l'industrie numérique en santé. Cette soirée de reconnaissance a pour but de présenter les projets technologiques québécois les plus susceptibles d'améliorer l'efficacité du système de la santé.

Venez rencontrer nos invités d'honneur, Monsieur Luc Bouchard, sous-ministre associé à la Direction générale des technologies de l'information au Ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Paul L'Archevêque, dirigeant de l'innovation au Ministère de la Santé et des Services sociaux; ainsi que Monsieur Guillaume Couillard, conseiller technique santé du Cabinet du Premier Ministre de France; qui dévoileront l'identité des sept (7) lauréats lors de ce gala qui aura lieu :

Date : le jeudi 7 novembre 2019 Heure : 19h00 (ouverture des portes à 18h30) Lieu : Centrexpo Cogeco de Drummondville (550 Rue Saint Amant, Drummondville, QC J2C 6Z3)

Les représentants des médias qui souhaitent assister au dévoilement peuvent réserver leur place auprès de la soussignée.

Détails sur le Gala des Prix TI en Santé et Services Sociaux : www.lepointensante.com/gala/

Détails sur les finalistes 2019 : www.lepointensante.com/gala/finalistes2019/

Détails sur les catégories de Prix : www.lepointensante.com/gala/prix/

Détails sur le Colloque Informatique Santé : www.lepointensante.com/informatique-sante/

SOURCE Le Point en santé et services sociaux

Renseignements: Émilyse Roy, Directrice générale du Gala des Prix TI en Santé et Services sociaux et projets spéciaux, e.roy@lepointensante.com, cellulaire: 819-697-9776

