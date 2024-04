Invitation aux médias - Grande Consultation Jeunesse 2024 : Plus de 180 jeunes rassemblés pour formuler des recommandations au gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à assister à la 8e édition de la Grande Consultation Jeunesse (GCJ) organisée par la Coalition Interjeunes. L'événement, organisé par Interjeunes et financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, réunira plus de 180 jeunes de 12 à 30 ans en provenance de 15 régions administratives. La GCJ a pour mission de consulter ces jeunes et de réunir leurs recommandations sur des enjeux qui les touchent directement.

Les participantes et les participants sont des jeunes qui ont rarement l'occasion de s'exprimer et d'être entendus par les décideurs publics. Cette année, le thème est Les jeunes ne sont pas sans génie ! T'es pas game de les écouter. À travers des ateliers de discussions et de créations, les jeunes partageront leurs idées pour améliorer notre société, particulièrement au niveau du système de santé et des services sociaux, du coût de la vie ainsi que de l'inclusion et de la diversité.

L'équipe d'Interjeunes, de même que les sept grands regroupements nationaux d'action communautaire autonome jeunesse du Québec, seront présents pour accueillir les élus et les représentants des médias afin de leur présenter des recommandations concrètes face à des enjeux communs de société vécus par la jeunesse québécoise. Parmi les présences confirmées, nous comptons notamment M. Lionel Carmant, Mme Alejandra Zaga Mendez, Mme Elisabeth Prass, M. Joël Arseneau et M. Younes Boukala.

La directrice générale de la Coalition Interjeunes, Jennifer Robillard, sera disponible sur place pour répondre aux questions des médias. Il sera également possible de s'entretenir avec des jeunes qui pourront discuter de leurs préoccupations et de leurs propositions de solutions collectives.

DÉTAILS

Date : 9 avril 2024

Heure : 18 h 30

Lieu : Hôtel Universel Québec Sainte-Foy (2300, Chemin Ste-Foy, Québec, QC, G1V 1S5)

Renseignements: Renseignements et RSVP : Valérie Bineau, Coalition Interjeunes, [email protected], (514) 424-4314