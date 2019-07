Invitation aux médias - Grand départ du parcours de l'Espoir du Tour CIBC Charles-Bruneau

Pierre Bruneau, Paul Doucet et 33 cyclistes entameront leur parcours de 600 km !

MONTRÉAL, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Charles-Bruneau convie les représentants des médias à assister aux célébrations de départ de la 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau. Une cérémonie précédera le grand départ à vélo vers Montebello de Pierre Bruneau, chef d'antenne à TVA et Paul Doucet, comédien, tous deux porte-paroles de la Fondation Charles-Bruneau ainsi que des 33 cyclistes. De nombreux enfants atteints de cancer et en rémission seront présents pour encourager les cyclistes qui parcourront près de 600 km en 4 jours afin d'amasser des fonds pour la cause.

GRAND DÉPART DES CYCLISTES DU PARCOURS DE L'ESPOIR MARDI 2 JUILLET 2019, À 8 h 45

L'Atrium Rio Tinto au CHU Ste-Justine

3175 Chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal

La cérémonie de départ se déroulera en présence de :

Alexandre Dubé , chroniqueur à Salut, Bonjour! Week-end

, chroniqueur à Pierre Bruneau , chef d'antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

, chef d'antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau Paul Doucet , comédien et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

, comédien et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau Ginette Bruneau , porte-parole du parcours de la Découverte Boucherville

, porte-parole du parcours de la Découverte Hadrien Parizeau, conseiller de ville district St-Sulpice arrondissement Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs Hôtel de Ville de Montréal

conseiller de ville district arrondissement Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs Hôtel de Ville de Montréal Caroline Barbir , présidente-directrice générale de CHU Ste-Justine

présidente-directrice générale de CHU Ste-Justine Yasmine El Hassani , jeune héroïne du parcours de l'Espoir

À propos du Tour CIBC Charles-Bruneau

Cette année, le Tour CIBC Charles-Bruneau se déroulera du 2 au 5 juillet, avec plus de 850 cyclistes, sur 10 différents parcours qui parcourront 1 850 km à travers la province avec l'objectif d'amasser plus de 4,5 millions de dollars pour le financement de projets dédiés à l'oncologie pédiatrique.

Depuis 24 ans, le Tour CIBC Charles-Bruneau est l'une des activités de collecte de fonds les plus importantes au Québec. Grâce à ses grands partenaires et aux cyclistes, l'événement a amassé près de 29 M$ depuis 1995, alors que plus de 25 000 kilomètres ont été parcourus à travers le Québec. Le public est invité à suivre l'événement sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram (#TourCCB) et YouTube de la Fondation.

tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

