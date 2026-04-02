INVITATION AUX MÉDIAS - Entrevues pour la grande mobilisation devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le mouvement Le communautaire à boutte invite les médias à planifier leurs entrevues en amont du grand rassemblement du 2 avril devant l'Assemblée nationale à Québec avec ses porte-paroles officiels.

Ce rassemblement constitue le point culminant de deux semaines de grève (23 mars au 2 avril), impliquant 1 900 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec.

En raison de l'ampleur de la mobilisation (plus de 10 000 personnes attendues), il sera difficile d'effectuer des entrevues sur le site avec les porte-paroles du mouvement.

Les médias sont donc invités à venir poser leurs questions :

Date : Jeudi 2 avril 2026

Heure : 10 h 30 à 11 h 15

Lieu : Devant le Monument Confucius 875, Grande Allée Est, Québec

Porte-paroles disponibles sur place :

- Mathieu Gélinas, directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union

- Caroline Chartier, directrice adjointe du Centre Roland-Bertrand

- Sophie Tétrault-Martel, intervenante communautaire du Centre des Femmes de Longueuil

Par la suite, il sera possible de capter des images de cette mobilisation historique et parler avec les manifestants.

Horaire de la mobilisation 11h00 - Accueil des délégations

12h30 - Arrivée de la fanfare

12h50 - Prise de parole (porte-paroles, 17 régions, RQ-ACA)

13h50 - Mot de la fin par les porte-paroles

14h00 - Clôture de la mobilisation

Afin de bien organiser le tout, merci de confirmer votre présence et l'heure approximative de votre venue.

SOURCE Le communautaire à boutte

Contact médias : Émilie Marchand | 418 806-7417 | [email protected]