Invitation aux médias - Élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Les ministres Pierre Fitzgibbon et Benoit Charette se prêteront à une mêlée de presse dans le cadre de leur atelier de travail de la tournée de consultation des régions à Longueuil

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, informent les représentants des médias qu'ils se prêteront à une mêlée de presse dans le cadre de l'atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la région de la Montérégie qu'ils coprésident ce mardi. Ils feront alors le point sur cette sixième étape de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Date : Le mardi 10 septembre 2019



Heure : 10 h 10



Lieu : Hôtel Sandman Montréal-Longueuil

Salle Jacques Cartier BC

999, rue de Sérigny

Longueuil (Québec) J4K 2T1

