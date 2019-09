Invitation aux médias - Élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Les ministres Marie-Eve Proulx et Jonatan Julien tiendront un point de presse à la suite de l'atelier de travail de la tournée de consultation des régions qu'ils coprésident à Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, informent les représentants des médias qu'ils tiendront un point de presse au terme de l'atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la région du Bas-Saint-Laurent qu'ils coprésident ce mardi. Ils feront alors le point sur cette septième étape de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Date : Le mardi 10 septembre 2019



Heure : 11 h 15



Lieu : Hôtel Levesque

Salon Lucien Levesque

171, rue Fraser

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1E2

