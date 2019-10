QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, informent les représentants des médias qu'ils tiendront un point de presse au terme de l'atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches qu'ils coprésident ce lundi.

Ils feront alors le point sur cette étape importante de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Ils seront accompagnés de de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que du député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. Samuel Poulin, de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Émilie Foster, du député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et de l'émissaire du gouvernement aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques, M. Jean Lemire.

Date : Le lundi 7 octobre 2019



Heure : 12 h 05 (Allocutions de clôture) 12 h 30 (Début du point de presse)



Lieu : Hôtel Delta par Marriott Québec

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5A8

Sources : Information :



Amélie Dionne

Directrice des communications

et attachée de presse

Cabinet de la ministre déléguée

au Développement économique régional,

ministre responsable des régions

de la Chaudière-Appalaches,

du Bas-Saint-Laurent et

de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

et députée de Côte-du-Sud

Tél. : 418 691-5650

Tél. (sans frais) : 1 866 680-1884 Relations médias

Ministère de l'Environnement

et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991



Louis-Julien Dufresne Attaché de presse Cabinet du ministre de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements

climatiques Tél. : 418 521-3911





Amélie Paquet

Attachée de presse

Cabinet de la vice-première ministre,

ministre de la Sécurité publique,

ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

et députée de Louis-Hébert

Tél. : 418 643-2112



SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Related Links

http://www.environnement.gouv.qc.ca/