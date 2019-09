Invitation aux médias - Dossier de la Fonderie Horne : Le ministre Benoit Charette bientôt présent à Rouyn-Noranda

QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, se rendra à Rouyn-Noranda afin de rencontrer les différents intervenants concernés par le dossier de la Fonderie Horne. Lors de cette visite d'une journée, il rencontrera notamment des élus municipaux et des groupes de citoyens, en plus de se rendre disponible pour les médias.

Date : Vendredi 6 septembre 2019



Période : 13 h 30 à 15 h : Disponibilité pour des entrevues individuelles



Lieu : Direction régionale du ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

180, boulevard Rideau, 1er étage

Rouyn-Noranda

Note : Les médias qui souhaitent obtenir une entrevue avec le ministre Charette pendant la période où il se prêtera à cet exercice doivent prendre rendez-vous auprès de son attaché de presse.

