Invitation aux médias - Dévoilement du plus important projet de construction de hangar aéroportuaire au Québec

SAINT-HUBERT, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Chrono Aviation vous invite, le mercredi 9 octobre 2019, à la pelletée de terre officielle de l'imposant projet de construction de hangar de Chrono Aviation à l'Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil (AMSL). Avec une superficie de 66 000 pieds carrés, il s'agit du plus gros hangar de la décennie à être construit au Québec; il pourra héberger deux Boeing 737-800 et de nombreux jets d'affaires. Ce projet de plusieurs millions de dollars créera 40 nouveaux emplois en 2020! D'ailleurs, depuis son arrivée à Saint-Hubert, le groupe Chrono a investi plus de 40 millions et a créé plus de 100 emplois.

Les filiales de Chrono Aviation, dont Waas Aerospace, s'y installeront dès le printemps 2020. D'ailleurs, Waas Aerospace, une entreprise spécialisée en maintenance d'aéronefs et d'avionique, capable veiller à l'entretien des plus petits Cessna jusqu'aux Boeing, y installera son siège social.

Ce nouveau hangar doté d'installations à la fine pointe de la technologie sera équipé pour être autonome à 100 % : il aura sa propre chambre à peinture, son atelier d'usinage, son atelier d'avionique et son atelier de structure. Il sera également équipé de chambres froides pour manutentionner des denrées destinées au Grand Nord québécois. De plus, il accueillera un restaurant de 100 places assises afin d'offrir des repas aux employés du groupe Chrono Aviation. La construction sera réalisée de concert par L2 Construction inc. et MG Construction ltée, qui sont très fières de participer avec Chrono à ce projet d'envergure dans le marché privilégié de l'aéronautique.

En incluant le nouveau terminal LUX, le groupe Chrono pilote actuellement le plus important projet privé de développement à l'Aéroport de Saint-Hubert!

Chrono Aviation vous invite donc en grande primeur le mercredi 9 octobre prochain à l'Aéroport de Saint-Hubert afin d'assister à la pelletée officielle de la construction de cet incroyable projet.

Quand : Mercredi 9 octobre 2019, 10 h

Où : 4755, chemin de la Savane, Longueuil, Qc (Terminal LUX)

À propos de Chrono Aviation

Fondée à Québec en 2012, Chrono Aviation est une compagnie ambitieuse et innovante, spécialisée dans le nolisement aérien. L'entreprise basée à Montréal, Québec et Rimouski a pour mission première d'offrir une sécurité exceptionnelle à ses passagers. Elle se démarque de la concurrence en offrant un service haut de gamme et des appareils modernes à la fine pointe de la technologie. Après seulement sept ans, Chrono Aviation compte plus de 250 employés et une flotte de 22 appareils. L'entreprise s'est vu remettre au cours des dernières années deux prestigieux prix au Gala annuel des Fidéides, un trophée Vision et un prix aux Mercuriades. Chrono Aviation poursuit ainsi son expansion et continue de renforcer sa position de leader dans l'industrie du nolisement aérien au Québec. Fort de sa croissance, le groupe Chrono compte à ce jour Chrono Aviation, Chrono Jet, Waas Aerospace, Lux Ground Services et le collège iFly.

À propos de Wass Aerospace

Ayant vu le jour en 2014, l'entreprise spécialisée en maintenance aéronautique et en avionique est certifiée pour réparer une vaste gamme d'appareils allant des plus petits avions privés, tels que Cirrus, Cessna, Grumman et Diamond, aux avions commerciaux comme les Boeing, Pilatus et Beechcraft. Waas a d'ailleurs remporté récemment la médaille de bronze comme un des meilleurs détaillants autorisés Garmin au monde!

À propos de L2 Construction inc. et MG Construction ltée

L2 Construction inc. et MG Construction ltée cumulent ensemble près de 65 ans d'expérience, tant comme entrepreneur général que comme entrepreneur spécialisé dans le domaine commercial, institutionnel et industriel. L'avantage et la force de ce partenariat, au-delà de sa qualité de service, se situent dans l'intégration des disciplines majeures, telles que le système intérieur, l'isolation et l'ignifugeage ainsi que la toiture au sein même de nos entreprises.

