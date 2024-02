Invitation aux médias - Dévoilement du plan directeur du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse

VARENNES, QC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le maire de Varennes, Martin Damphousse, la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour et la députée de Pointe-aux-Tremble et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire Chantal Rouleau invitent les représentants des médias au dévoilement du Plan directeur du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse, située dans l'archipel des îles de Varennes.

Date : Le lundi 19 février 2023 Heure : 10 h 30 Lieu : Espace des Bâtisseurs

2022, Place du 350e

Varennes, J3X 1E9

