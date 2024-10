Invitation aux médias - Dévoilement de la nouvelle Charte de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF) a le plaisir de convier les décideurs politiques, acteurs juridiques, médias et grand public au dévoilement de sa nouvelle Charte, qui se tiendra le 13 novembre 2024 de 17h à 19h au Château Laurier, à Québec.

Cet événement marquera une étape importante pour la FMHF et ses 38 maisons membres, alors qu'elles dévoileront la nouvelle charte de la FMHF, des témoignages de survivantes ainsi que des capsules visant à sensibiliser la société civile et les décideurs sur l'impact des violences et les défis auxquels font face les femmes victimes au Québec. Cette Charte est le fruit de réflexions approfondies et de l'expérience de nos maisons membres et s'accompagne d'un argumentaire détaillé qui appelle à des changements concrets pour garantir le respect des droits fondamentaux de toutes les femmes et enfants.

Nous invitons les médias à couvrir et participer au lancement ou à nous contacter pour organiser des entrevues avec la porte-parole de la FMHF.

Au programme :

Allocution d'ouverture en personne de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron .

. Allocutions de la directrice générale, directrice adjointe et présidente de la FMHF, en compagnie des directrices de ses maisons d'hébergement membres.

Bouchées, ressources, cadeaux, visionnement de capsules et plus encore.

Pourquoi participer :

Découvrir notre analyse féministe des violences.

Rencontrer et échanger avec celles et ceux qui travaillent à bâtir un Québec juste et égalitaire.

Soutenir notre mission de créer un environnement sécuritaire pour les femmes survivantes de violences sexospécifiques.

Au Québec, 21 féminicides ont été perpétrés depuis le début de l'année. Ces tragédies nous rappellent l'urgence d'agir pour prévenir la violence et offrir aux victimes le soutien nécessaire. La FMHF vous invite à vous joindre à ce dévoilement afin de prendre connaissance des recommandations formulées dans la nouvelle charte et d'échanger avec les intervenantes et expertes. La soirée se déroulera en présence de directrices de maisons d'hébergement, de survivantes et de plusieurs partenaires de la cause. Il s'agira d'une occasion unique de mieux comprendre les réalités vécues par les femmes hébergées et de se mobiliser pour un Québec exempt de violence.

Détails de l'événement :

Date : 13 novembre 2024

Heure : 17h à 19h (dévoilement de la charte à 17h30)

Lieu : Château Laurier, 1220, Place George-V Ouest, Québec, QC, G1R 5B8

Nous vous prions de confirmer votre présence en utilisant le lien suivant :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-devoilement-nouvelle-charte-de-la-fmhf-1044234923767

Pour toute information supplémentaire ou demande média, veuillez contacter : Elisabeth Viens Brouillard, Conseillère en communication, [email protected], 514-233-8256