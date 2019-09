Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, invitent les représentantes et représentants des médias à un point de presse qui concerne le dépôt du projet de loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec*.

Date : Le 18 septembre 2019



Heure : Environ 11 h (après la période des questions)



Lieu : Salle Bernard-Lalonde

Hôtel du Parlement

Québec

*Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie dudit projet de loi.



SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Renseignements: Myrian Marotte, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Tél. : 418 643-5926; Nathalie St-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Tél. : 418 575-5872