Invitation aux médias - Décryptage des prochaines élections américaines : perspectives sur nos relations politiques et économiques Panel avec Guillaume Callonico, John Parisella et Martine St-Victor

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une discussion sur l'impact des prochaines élections américaines sur la politique et l'économie canadiennes.

Dans une période d'incertitude économique mondiale et un contexte géopolitique tendu, l'issue de l'élection présidentielle de 2024 sera déterminante pour l'avenir des politiques commerciales des États-Unis. Les relations canado-américaines, notamment en ce qui concerne des secteurs clés comme l'énergie, l'automobile et la défense, pourraient connaître des changements considérables.

L'évolution du paysage politique, la politique étrangère et la place des femmes en politique seront également abordées lors d'une discussion entre Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et nos trois panélistes :

Guillaume Callonico , premier directeur, Risques géopolitiques et transversaux, CDPQ

, premier directeur, Risques géopolitiques et transversaux, CDPQ Martine St-Victor , stratège en communication et directrice générale, Edelman Montréal

, stratège en communication et directrice générale, Edelman Montréal John Parisella , conseiller spécial, Stratégie et rayonnement, NATIONAL

Date : Lieu : Jeudi 31 octobre 2024 Centre PHI

407, rue Saint-Pierre

Montréal, Québec

H2Y 2M3 Heure : De 17 h à 19 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

