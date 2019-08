Invitation aux médias - Course 5 KM YQB sur la piste d'atterrissage

QUÉBEC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) invite les représentants des médias à la première édition de la course 5 KM YQB, un événement unique où plus d'un millier de coureurs auront le privilège de fouler le sol de la piste d'atterrissage principale de l'aéroport. En plus du parcours de 5 km, un parcours de 1,5 km a été aménagé pour les enfants. Les 1 200 places disponibles pour participer à la course se sont envolées en quelques semaines et l'événement affiche complet depuis juin dernier.

À cette occasion, les représentants des médias auront un accès privilégié au parcours de course. En plus de ce trajet au cœur de l'action aéroportuaire, un site festif a été aménagé pour tous les accompagnateurs des coureurs. Aéronefs, équipements lourds et partenaires de l'événement seront au rendez-vous pour rencontrer les coureurs et leurs familles, et leur offrir une expérience des plus mémorables.

Date : Samedi 24 août 2019



Horaire : 8 h 30 - Arrivée des médias

9 h - Départ du 5 km

10 h 15 - Départ du 1,5 km

10 h 45 - Remise de prix et remise du chèque à la Fondation CERVO et à Centraide

Québec et Chaudière-Appalaches



Lieu : Complexe de services combinés

900, 9e rue de l'Aéroport

Québec (Québec) G2G 0K9

Veuillez confirmer votre présence ou celle de votre personnel désigné par courriel à llapierre@yqb.ca avant le jeudi 22 août, à 17 h.

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Source : Laurianne Lapierre, Conseillère, communications et relations médias, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418-640-2700, poste 2624, Courriel : llapierre@yqb.ca

