Invitation aux médias - Coup d'envoi de la résidence pour retraités Chartwell L'Envol

QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - L'équipe de la résidence Chartwell L'Envol convie les médias de Québec au dévoilement des aires communes de ce tout nouveau complexe pour retraités, le 20 août prochain, en présence de dignitaires, partenaires, futurs résidents et leurs proches.

À cette occasion, les représentants des médias auront la possibilité de faire escale dans les multiples salles conviviales du rez-de-chaussée et de s'imprégner de la thématique de voyage unique à Chartwell L'Envol. Ils pourront également s'entretenir avec les membres du personnel de Chartwell sur la vie en résidence et les avantages qu'offrira Chartwell L'Envol pour une vie active et sociale. Pour de plus amples informations sur la résidence, visitez chartwelllenvol.ca.

Rappelons qu'en 2018, la résidence pour retraités Chartwell L'Envol a été couronnée « Meilleur développement résidentiel au Canada » par les Canadian Property Awards, un prestigieux concours international récompensant les meilleurs projets immobiliers à l'international.

Quoi : Événement de presse

Inauguration de la nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol



Quand : Mardi 20 août 2019





14 h -- Accueil des invités

14 h 30 -- Allocutions

M. Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert

Mme Isabelle Graton, attachée politique de Mme Geneviève Guilbeault, députée provinciale de Louis-Hébert et ministre responsable de la Capitale-Nationale

M. Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction

Mme Lucie Labbé, vice-présidente, santé et relations gouvernementales, Chartwell

14 h 50 -- Prise de photos et entrevues

15 h -- Célébration et visite guidée des aires communes



Où : Chartwell L'Envol

1108, boulevard de la Chaudière, Québec (Québec) G1Y 0A6

Stationnement disponible sur place

