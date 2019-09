Invitation aux médias - Congrès 2019 de la FQM : La porte-parole des régions

QUÉBEC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 78e Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'ouvrira le jeudi 26 septembre, au Centre des congrès de Québec. Quelque 2 000 participants sont attendus au plus grand rassemblement municipal au Québec. Présenté par La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), le Congrès 2019 se déroulera sous le thème Porte-parole des régions.

Les congressistes auront notamment l'occasion de débattre sur des enjeux, tels que les changements climatiques, la réforme du mode du scrutin, le patrimoine et la réforme en aménagement du territoire.

Accréditation des médias

Les représentants des médias sont priés de transmettre leur demande d'accréditation à Francis Martel, conseiller aux relations avec les médias, fmartel@fqm.ca. À l'ouverture du Congrès, leur cocarde sera disponible au kiosque d'inscription situé à l'entrée du Centre des congrès de Québec.

Le jeudi 26 septembre 2019

Cérémonie d'ouverture

11 h 30

Salle 200

Les médias sont invités à assister à la cérémonie d'ouverture officielle du Congrès de la FQM à laquelle sera présent le premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que plusieurs ministres du gouvernement du Québec.

Allocution du président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, M. Jacques Demers

et préfet de la MRC de Memphrémagog, Allocution de la présidente du Congrès 2019 et mairesse de Saint-Félix-de- Valois , M me Audrey Boisjoly

mairesse de Saint-Félix-de- , Allocution du premier ministre du Québec, M. François Legault

Déjeuner-causerie - Pour un développement régional réussi

12 h

Salle 2000 ABCD

M. Bernard Vachon, professeur honoraire et spécialiste en développement local et régional entretiendra les congressistes sur sa conviction que les régions représentent des territoires d'avenir. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, prononcera également une brève allocution.

Plusieurs ministres du gouvernement du Québec assisteront à ce déjeuner-causerie.

Rencontre avec les partis d'opposition à l'Assemblée nationale

15 h 30

Salle 2000 BC

Les chefs des trois partis de l'opposition à l'Assemblée nationale du Québec s'adresseront aux congressistes.

Allocution de M. Pascal Bérubé , chef du troisième groupe d'opposition et chef intérimaire du Parti Québécois

, chef du troisième groupe d'opposition et chef intérimaire du Parti Québécois Allocution de M me Manon Massé , cheffe du deuxième groupe d'opposition, co-porte-parole de Québec Solidaire

, cheffe du deuxième groupe d'opposition, co-porte-parole de Québec Solidaire Allocution de M. Pierre Arcand , chef de l'opposition officielle, et chef intérimaire du Parti libéral du Québec

Gala Reconnaissance

18 h 30

Salle 200

Le Gala Reconnaissance souligne les réalisations exceptionnelles des municipalités et des MRC, ainsi que des élus·es municipaux du Québec. Le Prix Jean-Marie-Moreau, qui reconnaît l'engagement, le leadership et le dynamisme d'une élue ou d'un élu municipal·e envers sa communauté, le Prix Elsie-Gibbons qui récompense une élue municipale dont l'engagement a favorisé un maintien ou des avancées pour la place des femmes au sein de la société québécoise et de la sphère politique municipale, et le Prix Leadership municipal qui est remis à une municipalité ou à une MRC pour la mise en œuvre d'un projet structurant pour la communauté locale ou régionale.

Le vendredi 27 septembre 2019

Petit-déjeuner des congressistes

7 h

Salle 2000 ABCD

Allocution de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest

Dîner des congressistes

12 h

Salle 200

Allocution de M. Samuel Poulin , adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse

adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse Allocution de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le samedi 28 septembre 2019

La Grande conférence - Être élu-e à l'heure des changements climatiques

8 h 30

Salle 200

À l'heure où les changements climatiques touchent plus que jamais les municipalités. Il apparaît très clair que l'ensemble du monde municipal aura à composer avec cette réalité dans le futur. Biologiste et chercheur en science de l'environnement, le conférencier Claude Villeneuve est la personne toute désignée pour entretenir les congressistes de ces enjeux.

L'horaire détaillé du Congrès est disponible sur le site Internet de la FQM.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Fédération québécoise des municipalités

Renseignements: Source : Fédération québécoise des municipalités, 418 651-3343, Sans frais : 1 866 951-3343; Renseignements : Francis Martel, Conseiller aux relations avec les médias, Cellulaire : 418 931-0450, fmartel@fqm.ca

Related Links

http://fqm.ca/