Invitation aux médias - Congrès 2019 de la FQM : Deux ministres s'adresseront aux congressistes

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 78e Congrès annuel de la FQM se poursuivra demain avec la visite de Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine ainsi que celle de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

À surveiller demain

Petit-déjeuner des congressistes

7 h

Salle 2000 ABCD

Allocution de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest

Dîner des congressistes

12 h

Salle 200

Allocution de M. Samuel Poulin , adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse

adjoint parlementaire du premier ministre, volet jeunesse Allocution de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

L'horaire détaillé du Congrès est disponible sur le site Internet de la FQM.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.

