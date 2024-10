Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, et le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, veuillez svp confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : Le 8 octobre 2024



HEURE : 11 h



LIEU : Trois-Rivières * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418-809-7269; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]