Invitation aux médias - Conférence de presse des Prix du Québec 2019

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convient les représentantes et les représentants des médias au dévoilement des récipiendaires des Prix du Québec 2019.

Date : Le vendredi 11 octobre 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Salle Gilles-Hocquart, 2e étage

BAnQ Vieux-Montréal

535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Emilie Mercier, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2363, poste 7351; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868

