Invitation aux médias - Conférence de presse des députés de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il présentera le bilan des derniers mois en compagnie de M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, et de M. Robert Bussière, député de Gatineau.

DATE : 21 juin 2019 HEURE : 14 h LIEU : Chelsea Pub

238 Chemin Old Chelsea

Chelsea (Québec) J9B 1J3

