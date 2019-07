Invitation aux médias - Conférence de presse concernant les organismes communautaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de la Côte-Nord et député d'Abitibi-Est, monsieur Pierre Dufour, procédera à une annonce concernant les organismes communautaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

DATE : Le jeudi 4 juillet 2019



HEURE : 13 h



LIEU : La Piaule

1179, chemin Sullivan

Val-d'Or (Québec)

J9P 1L6

