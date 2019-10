Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le rôle des infirmières praticiennes spécialisées du Québec

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, dévoilera les détails du projet de loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'accès aux soins et aux services de santé.

Pour l'occasion, la ministre McCann sera accompagnée du président de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), monsieur Luc Mathieu, et du président du Collège des médecins du Québec (CMQ), monsieur Mauril Gaudreault.

DATE : Le mercredi, 9 octobre 2019*



HEURE : 13 h



LIEU : Université Laval

Pavillon Ferdinand-Vandry

Jardin des décanats

1050, avenue de la Médecine

Québec (Québec) G1V 0A6

*Sous réserve que l'Assemblée nationale du Québec accepte de se saisir du projet de loi.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789