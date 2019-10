Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le dévoilement de la stratégie du gouvernement du Québec pour brancher les régions à Internet haut débit

SHAWINIGAN, QC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dévoilement de la stratégie du gouvernement du Québec pour brancher les régions à Internet haut débit.

Date : Le vendredi 18 octobre 2019



Heure : 9 h 30



Endroit : DigiHub Shawinigan

Espace Palette

1250, Avenue de la Station

Shawinigan (Québec) G9N 8K9

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Caroline D'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Emmanuel Bouchard, Attaché de presse, Bureau du député d'Orford, Tél. : 819 847-3911; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

