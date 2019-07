Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le Centre d'excellence sur les drones (CED)

ALMA, QC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Centre d'excellence sur les drones.

Date : Le lundi 15 juillet 2019



Heure : 10 h



Endroit : Centre d'excellence sur les drones

570, chemin de l'Aéroport

Alma (Québec) G8B 5V2

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Consultez la salle des médias de DEC

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Suzie Larouche, Directrice, Bureau du député de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 668-6149, Cell. : 418 487-7518; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca