Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, madame Chantal Rouleau, procéderont à l'inauguration du Centre intégré de dialyse Raymond-Barcelo de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

DATE : Le samedi 8 juin 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Centre intégré de dialyse Raymond-Barcelo

(Entrée du CIDRB)

5500, boulevard Rosemont

Montréal (Québec) H1T 2M4

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789