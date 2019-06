Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Nature Alu inc.

SAGUENAY, QC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Nature Alu inc.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le lundi 17 juin 2019



Heure : 9 h 30



Endroit : Dynamic Concept

2400, rue Alexis-le-Trotteur

Saguenay (Québec) G7X 0J7

Arrondissement de Jonquière

Une visite des lieux aura lieu après la conférence de presse. Les personnes désirant y participer devront porter des pantalons longs et des souliers fermés. L'entreprise fournira les lunettes de sécurité et un casque de protection. Aucune prise d'image ne sera autorisée.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 691-2050; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canada, pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca