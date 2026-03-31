INVITATION AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE DE PRESSE CE MATIN À 11H45 : PRÉSENTATION DU JUGEMENT LES COURAGEUSES C. GILBERT ROZON English
Nouvelles fournies parTrudel Johnston et Lespérance
31 mars, 2026, 10:30 ET
MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le cabinet TJL (Trudel Johnston et Lespérance) invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant le jugement de l'action collective Les Courageuses c. Gilbert Rozon
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Date :
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Aujourd'hui, le mardi 31 mars
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Heure :
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11 h 45
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Lieu :
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Conseil des arts de Montréal, salle Gaston Miron
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1210 rue Sherbrooke Est, Montréal
Consultez la carte ici pour vous y rendre : https://www.google.com/maps/place/Conseil+des+arts+de+Montr%C3%A9al/@45.524375,73.568337,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc91bb7b63a8ad7:0xeea74443907a8ac5!8m2!3d45.5226557!4d-73.5651902?hl=en
Consignes pour participer à l'activité médiatique
- La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
- Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence via ce formulaire ici.
En présence des Courageuses soit Lyne Charlebois, Anne-Marie Charrette, Annick Charrette, Danie Frenette, Sophie Moreau, Martine Roy, Mary Sicary et Patricia Tulasne.
Ainsi que de l'équipe de Trudel Johnston et Lespérance impliquée dans le dossier, soit Me Bruce W. Johnston, Me Anne-Julie Asselin, Me Marie-Laure Dufour et Me Jessica Lelièvre.
Téléchargez l'invitation en format PDF
SOURCE Trudel Johnston et Lespérance
Médias : Rosemonde Communications, Montréal et médias nationaux : Rosemonde Gingras, 514-458-8355, [email protected]; Québec et autres régions : Agnès Dufour, [email protected], 418-575-7952
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