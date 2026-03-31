MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le cabinet TJL (Trudel Johnston et Lespérance) invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant le jugement de l'action collective Les Courageuses c. Gilbert Rozon

Date : Aujourd'hui, le mardi 31 mars Heure : 11 h 45 Lieu : Conseil des arts de Montréal, salle Gaston Miron

1210 rue Sherbrooke Est, Montréal

Consultez la carte ici pour vous y rendre : https://www.google.com/maps/place/Conseil+des+arts+de+Montr%C3%A9al/@45.524375,73.568337,16z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc91bb7b63a8ad7:0xeea74443907a8ac5!8m2!3d45.5226557!4d-73.5651902?hl=en

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence via ce formulaire ici.

Confirmez votre présence

En présence des Courageuses soit Lyne Charlebois, Anne-Marie Charrette, Annick Charrette, Danie Frenette, Sophie Moreau, Martine Roy, Mary Sicary et Patricia Tulasne.

Ainsi que de l'équipe de Trudel Johnston et Lespérance impliquée dans le dossier, soit Me Bruce W. Johnston, Me Anne-Julie Asselin, Me Marie-Laure Dufour et Me Jessica Lelièvre.

Téléchargez l'invitation en format PDF

SOURCE Trudel Johnston et Lespérance

Médias : Rosemonde Communications, Montréal et médias nationaux : Rosemonde Gingras, 514-458-8355, [email protected]; Québec et autres régions : Agnès Dufour, [email protected], 418-575-7952