Invitation aux médias - Conférence de Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

M. Dagher fera le point sur la sécurité publique de la métropole et les solutions du SPVM pour renforcer la confiance du milieu des affaires afin d'assurer un environnement sécuritaire pour tous.

Il participera ensuite à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, sur les initiatives mises en place pour améliorer la sécurité urbaine et la collaboration avec les entreprises dans la prévention et la lutte contre la criminalité.

Date : Mercredi 19 mars 2025



Lieu : Hôtel Bonaventure Montréal





900, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, QC

H5A 1E4



Heure : De 12 h à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

