Invitation aux médias - Colloque de la consultation publique sur l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure

La journée débutera par la conférence d'ouverture de Julien Lahaie, directeur de la Mission Vallée de la Chimie pour le Grand Lyon, intitulée Lyon Vallée de la Chimie, vers des cohabitations heureuses. Elle sera suivie de cinq panels : Mettre en valeur le patrimoine de manière cohérente, Mettre en scène des entrées de ville harmonieuses, Renforcer les connexions en transports actif et collectif, Soutenir la mise en réseau d'espaces publics par une trame verte et finalement Renouveler des activités économiques et urbaines. Pour consulter le programme détaillé : ocpm.qc.ca/bridge-bonaventure/colloque.