Invitation aux médias - Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

BOUCHERVILLE, QC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant la conservation et la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux au Québec.

Note : La conférence de presse suivra immédiatement une cérémonie religieuse. Par respect pour les gens sur place, les représentants des médias sont priés de faire preuve de discrétion à leur arrivée.

Date : 4 août 2019



Heure : 12 h 30



Lieu : Église Sainte-Famille

560, boulevard Marie-Victorin

Boucherville (Québec) J4B 1X1

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Renseignements: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, 418 380-2310