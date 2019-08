Invitation aux médias - Briefing technique concernant l'origine de la mortalité de poissons dans les rivières du Lièvre et des Outaouais

QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à un briefing technique où le sous-ministre adjoint au contrôle environnemental et à la sécurité des barrages du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Michel Rousseau, fera le point sur la cause de la mortalité de plusieurs poissons dans la rivière du Lièvre et la rivière des Outaouais.

Date : Le 15 août 2019 Heure : 15 h



Lieu : Centre de contrôle environnemental du Québec Bureau de l'Outaouais 170, rue de l'Hôtel-de-Ville

Bureau 7.340

Gatineau (Québec) J8X 4C2

SOURCE Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Relations médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991

